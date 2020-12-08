Москва, , 12:57 — REGNUM Россия не столкнётся с таким же падением экономики в 2021 году, какое наблюдалось в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. На это рассчитывает российское руководство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 декабря журналистам.

Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) опубликовало 8 декабря комментарий, согласно которому переход к стратегии сокращения бюджетного дефицита в 2021 году может замедлить восстановление национальной экономики. Песков отметил, что на этот счёт у правительства РФ другие прогнозы.

К сожалению, полностью освободиться от негативного влияния всемирного кризиса не получится, сказал представитель Кремля. Но в целом ожидания таковы, что в следующем году падение не будет таким же. Хотя падение удалось свести к минимуму и в текущем году.

«В целом мы прошли [пандемию] с наименьшим негативным эффектом по сравнению с целым рядом других стран», — подчеркнул Песков.

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