Минск, , 12:32 — REGNUM В декабре текущего года на белорусские НПЗ (Мозырский и «Нафтан») из России поступит около 1,64 млн тонн нефти. Об этом 8 декабря рассказал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, его слова приводит агентство БелТА.

По словам главы «Белнефтехима», характер поставок углеводородов из России в декабре текущего года будет сопоставим с поставками такого сырья в ноябре.

«Основными поставщиками будут компании из России, от которых поступит порядка 1,64 млн тонн нефти», — заявил Тищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря председатель правительства Белоруссии Роман Головченко заявил, что по итогам 2020 года ВВП Белоруссии сократится «до 1%», а по итогам следующего — вырастет на 1,8%.