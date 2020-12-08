Чита, , 12:27 — REGNUM Забайкальскому краю выделена субсидия на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Об этом рассказала министр финансов региона Вера Антропова. Её слова цитирует сегодня, 8 декабря, пресс-служба краевого правительства.

«Проектом закона о бюджете на 2021 год в Забайкальском крае запланирована модернизация семи региональных и муниципальных детских школ искусств. Капитальный ремонт проведут в пяти ДШИ города Читы, а также селе Александровский Завод и посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района», — пояснила чиновница.

Министр финансов добавила, что на реализацию данного мероприятия за счет средств федерального бюджета Забайкальскому краю предусмотрено 174 миллиона рублей, софинансирование из краевого бюджета составит более 11 миллионов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на все сложности, связанные с кризисом, последовавшим после мировой эпидемии коронавируса, бюджет Забайкальского края на 2021 г. будет социально направленным. доходы запланированы в объёме 84 миллиарда рублей. Рост к уровню 2020 года составит 10,6 миллиарда рублей — это 14,5%. При этом собственные доходы планируются в объёме 45 миллиардов рублей, рост — 3,5 миллиарда рублей.

В 2020 году в крае капитально отремонтированы 16 детских школ искусств на общую сумму 133 миллиона рублей.

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