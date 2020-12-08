Симферополь, , 12:25 — REGNUM Брошенное собственниками имущество может перейти муниципалитетам спустя год после постановки такого объекта на учёт. Об этом первый заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексей Костин сообщил журналистам 8 декабря.

«Через год после того, как госкомрегистр внес сведения в ЕГРН о том, что имущество бесхозяйное, местный орган власти может претендовать на признание такого объекта муниципальным», — пояснил Костин.

Представителю муниципалитета, добавил он, нужно обратиться в суд и потребовать, чтобы признали право муниципальной собственности на это имущество. Администрация района или города должна подать в Госкомрегистр документы, подтверждающие, что владелец объекта неизвестен или отказался от него. Но если на объект есть зарегистрированные права или обременения, передача его муниципальной власти невозможна.

Костин напомнил также, что собственностью Крыма считаются бесхозяйные инженерные сети, включая газопроводы, линии электропередачи и автодороги.