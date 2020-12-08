Барнаул, , 12:09 — REGNUM Нововведения с запретами для жильцов являются во многом противоречивыми и нереальными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя содержание свода «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», он пояснил:

«К сожалению, нормативные документы в сфере ЖКХ во многом противоречивы и нереальны. Чувствуется две тенденции. Как только случится где-нибудь пожар в подвале, так сразу срочно принимают требование о «доступности». Следом случается террористический акт, и тут же правоохранители принимают инструкции о необходимости перекрыть подвалы от террористов. И даже создались подразделения, в которых люди в погонах проверяют, чтобы подвалы были недоступны.

Правоохранители много раз давали нашему ТСЖ рекомендации установить видеонаблюдение. Но жители не собраниях не готовы за все это платить — идет повышение платежей по текущему содержанию жилья. Пожарники требуют обеспечить доступ для подъезда пожарных автомобилей, а весь двор заставлен личными автомобилями. Поскольку в советские времена никто не думал таком количестве автомобилей, а в лихие 90-е строители легко могли с помощью взяток убедить городских чиновников позволить превысить нормативы плотности застройки.

Постоянно сталкиваемся с противоречиями между требованиями санитарного законодательства и требованиями к вывозу мусора. А уж закон о тишине полностью парализовал регулярность и своевременность вывоза мусора. Много придумано требований, по которым чиновники «страхуют свою задницу», требуя то закрывать для безопасности решетками окна первых этажей, то требуя обеспечить эвакуацию в случае пожара.

В последние годы отмечаются тенденции, когда те или иные чиновники лоббируют интересы коммерческих структур: то нужно данные о квартирных счетчиках вводить в глупую мегасистему ГИС ЖКХ, или, к примеру, другие чиновники пролоббировали интересы других коммерческих структур и надо данные о квартирных счетчиках вносить в систему «Аршин».

А уж когда сталкиваешься с требованиями многочисленных компьютерных систем под модным термином «Искусственный интеллект», то понимаешь какие миллиарды «распиливают» творцы программного обеспечения, аффилированные с теми или иными федеральными чиновниками».

Как уже сообщало ИА REGNUM, запреты для владельцев жилья вступают в силу с 2021 г. Они прописаны в постановлении правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». В частности, речь идёт о том, что с нового года жильцы уже не смогут хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую складировались соленья, банки и прочие дачные атрибуты.