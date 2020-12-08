Мадрид, , 11:58 — REGNUM Реализация подержанных автомобилей в Испании в ноябре 2020 года упала на 6,9%, до 174 532 единиц. Об этом сообщает Национальная ассоциация производителей автомобилей (Ancove).

По данным ассоциации, с января по ноябрь 2020 года на вторичном авторынке Испании было продано 1 604 130 легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По прогнозу Ancove, в 2020 году падение рынка подержанных легковых автомобилей в Испании составит 14%, а подержанных легких коммерческих автомобилей — 11%. В численном выражении прогнозируется, что за 2020 год на испанском авторынке будет продано свыше 2,1 млн подержанных автомобилей, что на 13,5% меньше, чем год назад.

Напомним, новые автомобили марки Peugeot стали самыми продаваемыми в Испании по итогу ноября 2020 года.

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