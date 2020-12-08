Ашхабад, , 11:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил расширить применение тотализаторов на скачках, сообщает государственное информационное агентство республики.

Глава государства провел 7 декабря рабочее совещание по развитию сельского хозяйства. Данные о развитии коневодства представил директор государственного объединения «Туркменские кони» Ахмет Бердиев.

Он рассказал о ремонте конноспортивных комплексов и создании кормовой базы для лошадей. Бердымухамедов поручил увеличить численность скакунов, и прибыль конноспортивных комплексов.

Отметим, Гурбангулы Бердымухамедов считается ценителем ахалтекинских скакунов. Глава государства посвятил этой породе лошадей отдельную книгу. По возможности президент показывается на публике верхом.

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