Москва, , 11:46 — REGNUM В России в 2020 году отмечается снижение задолженности по заработным платам, заявил 8 декабря глава Роструда Михаил Иванков.

«Хочу отметить, что с точки зрения каких-то значимых важных моментов, как задолженность по заработной плате, в этом году мы наблюдаем снижение задолженности», — сказал Иванков на международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда» в Москве.

Он также отметил, что в прошлом году за 10 месяцев произошло 4078 несчастных случаев с тяжелыми и смертельными последствиями, в 2020 году — 3697.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда, на конец ноября текущего года в России число официально зарегистрированных безработных граждан составило 3,201 млн, что меньше, чем в конце октября.

Такое снижение, как отметили в Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), может быть связано с тем, что с 1 октября в России отменены повышенные пособия по безработице.

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