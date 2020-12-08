Чита, , 11:41 — REGNUM Забайкальские аграрии, потерявшие в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий, получат компенсации от государства. Согласно распоряжению правительства России, общая сумма составит более 142 миллионов рублей.

«На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая», — поясняется на сайте российского правительства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также деньги будут направлены в Ингушетию, Ставрополье, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, в Алтайский и Хабаровский края.

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