Москва, , 11:36 — REGNUM Дилеры французской компании Peugeot в России приступили к приёму заказов на новые кроссоверы Peugeot 3008 и 5008, имеющие три версии исполнения. Об этом сообщает пресс-служба французского автопроизводителя.

Цена Peugeot 3008 в базовой комплектации составляет 2 079 000 рублей, а в топовой — 2 629 000 рублей. Стоимость самой дешёвой версии Peugeot 5008 равна 2 359 000 рублей. Топовая же комплектация стоит 2 819 000 рублей.

Кроме того, для новинок доступен пакет «Black Pack». В него входят: стильная радиаторная решётка, эмблемы с темным хромированием, декоративная защитная накладка на переднем бампере, а также чёрные рейлинги, накладки на дверях из черного матового пластика и черная глянцевая накладка на заднем бампере.

Кроссоверы французской марки на российском рынке будут продаваться с бензиновым мотором 1.6 THP мощностью 150 «лошадей». Агрегаты сочетаются с шестискоростным «автоматом» EAT6.

Также в линейке двигателей новых Peugeot 3008 и 5008 есть дизельный мотор 2.0 HDi (150 л. с. Он агрегатируется с восьмискоростным «автоматом» EAT8.

Ранее компания Peugeot в России начала приём заказов на новый кроссовер Peugeot 2008, созданный на модульной платформе CMP. Предлагается авто в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line.

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