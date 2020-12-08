Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным отказ департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону в выдаче разрешения на строительство высотки на улице Береговой и обязал власти подготовить документ.

«Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью», — сказано в решении суда относительно акта городского департамента архитектуры, запрещающего строительство жилого комплекса на улице Береговой. У городской администрации ещё есть время оспорить это решение.

Московская компания «ДЛВ Инвест» намерена построить на улице Береговой жилой комплекс, который предполагает возведение двух жилых высоток «со встроенными, пристроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой».

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2020 года депутаты Ростовской-на-Дону городской думы поддержали запрет на строительство высоток на набережной реки Дон. Согласно новым правилам, застройщики смогут возводить на улице Береговой только объекты сферы рекреации, развлечения, отдыха, туризма, объекты обслуживания и иные объекты нежилого назначения. Однако внесённые поправки не отменят ранее выданную застройщикам разрешительную документацию.

При этом в начале 2020 года своё мнение по вопросу многоэтажного строительства на улице Береговойвыразил донской губернатор Василий Голубев.

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