Лондон, , 11:14 — REGNUM За одиннадцать месяцев 2020 года на британском авторынке был реализован 86 291 электромобиль, что на 37 850 больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Британское общество автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

Отмечается, что продажи традиционных бензиновых и дизельных автомобилей снизились в Великобритании за период с января по ноябрь 2020 года. Так, реализация автомобилей, работающих на дизеле, упала на 58%, до 246 389 единиц.

Кроме того, в ноябре было продано больше гибридных автомобилей (18 062 единицы), чем дизельных автомобилей (15 925 единиц).

Специалист по оказанию помощи на дорогах RAC сообщает, что с 2010 года в Великобритании было продано 185 137 электромобилей и 223 384 гибридных автомобиля.

Напомним, за период с января по ноябрь 2020 года в странах Западной Европы было реализовано 1,05 млн электромобилей и подключаемых гибридных машин.

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