Вашингтон, , 11:11 — REGNUM На обеспечение на территории США широкополосного доступа в интернет Федеральная комиссия по связи США (FCC) направит $9,2 млрд. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Как заявил председатель FCC Аджит Пай, выделение этих субсидий — «самый большой шаг, когда-либо предпринятый для преодоления цифрового разрыва».

Так, известно, что американская компания SpaceX Илона Маска получит субсидию в размере $885,5 млн, чтобы за счёт развертывания на околоземной орбите микроспутников Starlink обеспечить доступом в интернет жителей 35 штатов страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября американская компания SpaceX вывела на орбиту новую партию из 60 мини-спутников глобальной интернет-сети Starlink. В планах компании указывается развертывание 12 тыс. мини-спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет в любом районе Земли.