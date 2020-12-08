Москва, , 11:16 — REGNUM На 30% сократили свои расходы более половины российских работников, которые трудятся в удалённом режиме. Таковы итоги опроса, проведённого Райффайзенбанком.

В связи с пандемией коронавируса около 15% работников в России стали постоянно работать на дистанции. При этом 30% придётся трудиться так ещё несколько месяцев. Многие стали копить деньги при таком режиме работы.

«Более половины респондентов смогли сократить расходы на 30%, а каждый пятый сэкономил примерно 50% по сравнению с обычным уровнем трат», — говорится в исследовании.

20% респондентов заявили, что стали копить больше. Еще 45% копят столько же, сколько и раньше.

Около половины опрошенных стали меньше тратить на развлечения, каждый третий экономит на аренде и медицине, ещё 20% — на покупке кофе. Открыли накопительный счёт 20% опрошенных, а новый банковский вклад — 22%.

Финансовая организация проводила опрос в конце ноября, в нём приняли участие 8,5 тыс. человек.