Барнаул, , 11:05 — REGNUM Сельхозпроизводители Алтайского края, получившие в 2020 году не менее 700 миллионов рублей прямых убытков из-за неблагоприятных погодных условий, получат от государства компенсации, общая сумма которых составит чуть более 45 миллионов рублей. Согласно распоряжению правительства России, на большее могут рассчитывать только аграрии Ингушетии — 142 миллиона рублей.

Напомним, из-за небывалой засухи в Алтайском крае было собрано немногим более 3 млн т зерна, хотя в обычные годы урожай зерновых превышал пять млн т. Пострадали 209 хозяйств в 30 районах. Общая площадь гибели посевов составила 155,7 тысячи гектаров.

«По прямым понесенным затратам ущерб составляет около 700 миллионов рублей», — об этом в июле 2020 года информировал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

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Ситуация осложнялась достаточно низкой закупочной ценой зерновых: пшеницу третьего класса покупали по цене 13—16 тыс. руб. за тонну. Многие аграрии стали распродавать технику и закрывать свои хозяйства.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, деньги будут направлены также в Ставрополье, Забайкалье, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области и Хабаровский край.

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