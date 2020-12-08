Екатеринбург, , 11:11 — REGNUM Екатеринбургская городская дума приняла бюджет города на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В главном финансовом документе предусмотрены на 2021 год доходы в размере 47 млрд 166 млн рублей, расходы — в 48 млрд 82 млн рублей. Дефицит — 1 млрд 654 млн рублей, или 7,1%. Власти намерены снизить дефицит бюджета до 6,8% в 2022 году и 5,9% в 2023 году.

Проект бюджета поддержали почти все депутаты, против высказался лишь один парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, на принятии бюджета отсутствовал спикер думы Игорь Володин — он заболел COVID-19.

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