Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Ставрополье вошло в число регионов, которые получат от правительства России средства на выплату компенсаций аграриям, потерявшим в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, краю выделено 340 млн рублей.

Отмечается, что в нынешнем сезоне аграрии из ряда регионов, в том числе со Ставрополья, пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера — засухи, наводнений, проливных дождей, града. Господдержка призвана помочь им преодолеть последствия этих катаклизмов. На нее смогут рассчитывать сельхозпроизводители, заключившие договор агрострахования на случай гибели урожая.

Всего на выплату компенсаций аграриям правительство РФ выделило 926,7 млн рублей. Средства, помимо Ставрополья, поступят еще в восемь регионов России.

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