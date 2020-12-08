Москва, , 10:56 — REGNUM На начало июля 2020 года в России всего было зарегистрировано более 55 млн транспортных средств (легковые, грузовые, легкие коммерческие машины, автобусы, мотоциклы). Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом 35 млн автомобилей произведены в РФ, что составляет 63,3% от общего числа зарегистрированных в России транспортных средств.

Наибольшая доля транспортных средств российской сборки отмечена в сегменте автобусов. Порядка 74,5% из них собраны на территории России. Среди грузовых автомобилей эта доля меньше — 70,3%.

Тройку лидеров по этому параметру замыкают автомобили сегмента LCV (легкие коммерческие автомобили) — 67,5%. Далее идут: легковые авто (62,3%) и мотоциклы (61,7%).

Напомним, на середину текущего года в РФ числилось 2 392 000 мотоциклов.

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