Челябинск, , 10:33 — REGNUM Власти Челябинской области готовят предложения о продлении программы льготной ипотеки до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечает глава региона Алексей Текслер, строительная отрасль справилась со своими задачами, даже несмотря на пандемию и кризис. Он уверен, что в этом помогла ипотека со ставкой 6,5% годовых. В связи с высоким спросом на неё власти региона и предложат правительству РФ сделать её пролонгацию.

Как сообщало ИА REGNUM, льготная ипотека распространяется на жильё в новостройках. Высокий спрос на жильё повлёк подъём цен. В ряде территорий подорожало и вторичное жильё. Ряд экспертов в связи с этим опасаются надувания «пузыря» на рынке жилой недвижимости.

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