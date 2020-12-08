Берлин, , 10:35 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Opel (принадлежит General Motors) отзывает 9500 электрокаров Ampera-e. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Под отзыв попали все электрокары Ampera-e, которые автокомпания продала на сегодняшний день, то есть выпущенные за период с 2016 по 2019 годы.

Причиной принятия такого решения стало заявление специалистов General Motors о том, что аккумулятор автомобиля при определенных условиях может начать дымиться, плавиться или даже воспламениться.

Отмечается, что до этого момента в компании рекомендовали автовладельцам ограничить максимальную зарядку через информационно-развлекательную систему.

Ранее в компании Opel заявили, что выпустят на рынок новый кроссовер Crossland с обновленным логотипом. В новой эмблеме кольцо стало более тонким, а шрифт выглядит более лёгким, современным и чётким.

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