Москва, , 10:32 — REGNUM В России ещё 10 млрд рублей направят на поддержание стабильности региональных бюджетов. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сумму распределят между 25 регионами, у которых сократились поступления в казну из-за пандемии. Средства помогут регионам реализовать социальные обязательства перед населением, приобрести лекарства, поддержать сферу ЖКХ и осуществить различные проекты.

Таким образом, общий объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Основные перечисления были сделаны в мае и августе.