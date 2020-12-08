Москва, , 10:31 — REGNUM Курс доллара к рублю 8 декабря приостановил своё снижение последних дней начала недели, дойдя до сильного технического уровня 73,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это связано с тем, что на мировом валютном рынке остановилось и ослабление доллара, которое двигало и его котировки к российской валюте. Новых факторов для его дальнейшего ослабления пока нет.

Предыдущие же драйверы во многом уже учтены в цене — скорое применение вакцин и ожидание масштабных денежных вливаний долларов в США.

Нефтяные цены немного снижаются в район $48 за баррель нефти марки Brent, что также способствует прекращению усиления рубля.

Сегодня, 8 декабря, не ожидается важных событий и статистики, способных значимо повлиять на движение валюты. Наиболее вероятный диапазон для котировок рубля: 73,30 — 74,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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