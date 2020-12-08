Магас, , 10:29 — REGNUM Правительство России выделило Ингушетии 257,5 млн рублей на компенсации сельхозпроизводителям, потерявшим в 2020 году урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Это следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Всего средства на выплату компенсаций аграриям поступят в девять субъектов страны. В общей сложности на эти цели, согласно распоряжению, выделено 926,7 млн рублей.

«В нынешнем сезоне аграрии из этих регионов пострадали от чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе от засухи, наводнений, проливных дождей и града. Господдержка поможет им преодолеть последствия этих катаклизмов», — отметили в пресс-службе правительства.

На компенсации смогут рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор агрострахования на случай гибели урожая. Ожидается, что господдержка позволит фермерским хозяйствам восстановить материально-техническую базу и подготовиться к предстоящим весенним полевым работам.