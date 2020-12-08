Москва, , 10:28 — REGNUM Нефть марки Brent 7 декабря так и не смогла закрепиться над уровнем $49 за баррель и закрылась на отрицательной территории, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 8 декабря, котировки торгуются под умеренным давлением, продолжая отступать от пиков, достигнутых неподалеку от психологической отметки $50 конце прошлой недели.

Драйверы, которые отправили фьючерсы к мартовским максимумам, отошли на задний план под влиянием негативных факторов, которые надавили на акции и рисковые активы в целом в начале этой недели.

В частности, фокус внимания инвесторов сместился с темы вакцин и стимулов на все еще неразрешенный вопрос с Брекзитом, новое обострение отношений между США и Китаем, растущее число зараженных коронавирусом и введение/продление карантинных ограничений в отдельных регионах.

Новые рекорды по заболеваемости COVID-19 в некоторых странах заставили нефтяных трейдеров вернуться к опасениям относительно спроса, которые помешали дальнейшему росту Brent.

Поддержать фьючерсы на данном этапе или хотя бы предотвратить более глубокую коррекцию цен могут меры поддержки со стороны правительств и Центробанков. К слову, на этой неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, а также саммит ЕС, на котором, возможно, будет решен вопрос пакета помощи экономике региона.

Что касается отраслевой статистики, сегодня и завтра выйдут традиционные отчеты API и минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые могут оказать локальное влияние на рынок.

С начала дня Brent передвинула минимумы до $48,25 и теперь ее главная задача в краткосрочной перспективе — удержаться над уровнем $48, утрата которого расчистит путь к следующей поддержке $47», — считает эксперт.

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