Париж, , 10:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продажа оружия Египту не будет зависеть от статуса страны в области соблюдения прав человека. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Макрона по итогам встречи с лидером Египта.

Макрон выступал 7 декабря перед журналистами после переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, который находится с государственным визитом во Франции.

Макрон подчеркнул, что он не намерен ослаблять возможности Египта в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Представители правозащитных групп опубликовали совместное заявление в преддверии визита Ас-Сиси во Францию. Правозащитники призвали Макрона не «потакать» президенту Египта, которого они обвиняют в «жестком подавлении инакомыслия».

На Египет приходится более четверти военного экспорта Франции, отмечают репортёры.