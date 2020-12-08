Москва, 8 декабря 2020, 10:15 — REGNUM Расходы государственного бюджета России на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, уже сегодня оказались меньше, чем у ряда ведущих стран мира. При этом такая тенденция сохранится. Как следует из комментария рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги», на который ссылается РБК, в последующие три года государственные расходы будут сокращаться, а не поддерживать экономический рост.
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К аналогичным выводам пришли эксперты Альфа-банка. По их словам, планируемое ужесточение бюджетной политики является фактором для осторожных оценок перспектив экономического роста в России в 2021 году: прогноз банка — 2,5% роста в следующем году по сравнению с прогнозом Минэкономразвития — 3,3%.
Аналитики НКР полагают, что «чрезвычайно консервативные» расходы России в 2021 году будут тормозить восстановление экономики после пандемии.
В свою очередь главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова добавила, что «ужесточение бюджетной политики может обойтись экономике потерей до 2% ВВП».
Эксперты отмечают, что попытки Центробанка ещё смягчить денежно-кредитную политику в виде снижения ключевой ставки смогут скорректировать негативный эффект лишь частично, но полностью компенсировать скупость Минфина РФ этими мерами не удастся.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризиса произошло быстрее, чем прогнозировалось. По его словам, уже в 2021 году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%.