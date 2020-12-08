Москва, , 10:14 — REGNUM Российские дилеры британского автопроизводителя Mini приступили к продажам ограниченной серии Mini Cooper S Paddy Hopkirk Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это авто было собрано в честь гонщика Пэдди Хопкирка, который принёс Mini первую победу на ралли Монте-Карло.

Для авторынка России выделено всего 37 единиц этой модели. Цена автомобиля составляет 2,8 млн рублей. При этом приобрести машину можно только через интернет. Для этого необходимо предварительно сделать предоплату в размере 37 тыс. рублей.

Внешне модель выделяется кузовом цвета Chili Red и белой крышей. На дверях авто нарисован номер «37». Решётка радиатора и значки марки окрашены в глянцевый чёрный цвет. Отмечается, что на капоте и двери багажного отделения есть автографы Хопкирка.

Под капотом машины установлен 192-сильный турбированный мотор. Он сочетается с семискоростным спортивным «автоматом» с двумя сцеплениями.

Ранее дилеры компании Swindon Powertrain начали принимать заказы на пакет Classic Mini Kit, который делает из классического автомобиля Mini электрокар. Стоимость базового набора для перевода авто на электротягу равна 8850 фунтов стерлингов (порядка 917 тыс. рублей).

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