Москва, , 10:00 — REGNUM Властям РФ следует точечно поддерживать те предприятия, продукция которых жизненно необходима для экономики и которые в своей технологии зависят от импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил общественный омбудсмен по таможне Виталий Сурвилло. Так он прокомментировал новость о том, что импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2020 года упал на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Причины вполне очевидные. Сокращение коснулось разделов продовольствия, черных металлов, труб, автомобилей. Это связано со снижением экономической активности и потребительского спроса вследствие ограничительных мер, принятых в связи с пандемией. Этому способствовало и падение рубля в отношении к доллару и евро, — сказал эксперт. — Если по продовольствию у России есть успехи и падение импорта не так заметно отразилось на повседневной жизни, то без оборудования, технологических компонентов или лекарств мы обойтись не сможем».

И государству, как подчеркнул Сурвилло, видимо, следует точечно поддерживать те предприятия, продукция которых жизненно необходима для экономики и которые в своей технологии зависят от импорта.

«Если в ближайшее время пандемии не закончится, я бы не строил надежд ни на восстановление потребительского спроса, ни на восстановление прежнего курса национальной валюты. Можно предположить, что в 2021 году импорт будет продолжать сокращаться, может быть не столь быстрыми темпами, как в 2020 году», — подытожил омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские контрсанкции, ограничившие импорт продовольствия, дали толчок развитию почти всех отраслей агропромышленного комплекса РФ.

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