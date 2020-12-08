Москва, , 09:56 — REGNUM За период с января по октябрь 2020 год больше всего новых пикапов было продано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Так, за десять месяцев в российской столице было куплено 1025 новых пикапов. Это на 2,6% меньше результата перепродаж прошлого года.

На втором месте по числу проданных пикапов в региональном рейтинге оказался Ханты-Мансийский АО. Здесь продажи пикапов составляли 737 единиц — на 16% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где продажи пикапов выросли на 5,4%, до 432 машин.

Кроме того, в пятёрку регионов по числу проданных пикапов вошли Московская область (411 ед.; — 16%) и Красноярский край (400 ед.; +23%).

Напомним, всего по итогам января — октября 2020 года в России было продано 10 812 новых пикапов.

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