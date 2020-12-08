Москва, 8 декабря 2020, 09:28 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате производителям сельхозпродукции, потерявшим в 2020 году урожай из-за природных катаклизмов, сообщается на сайте правительства РФ.
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Средства в размере 926,72 млн рублей направят в девять регионов России: Ингушетию, Волгоградскую, Новосибирскую, Омскую и Саратовскую области, Алтайский, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края.
Аграрии из этих регионов пострадали от ЧС природного характера — засухи, наводнений и заморозков. Компенсации получат сельхозпроизводители, заключившие договор агрострахования на случай гибели урожая.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, выплатят компенсации из федерального бюджета.
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