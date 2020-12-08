Пермь, , 09:26 — REGNUM В Перми новый виток транспортной реформы сопровождается распродажей автобусов, которые не попадают под условия новых долгосрочных контрактов на осуществление пассажирских перевозок, сообщает издание business-class.su.

Сразу десять автобусов «НАФАЗ», работающих на газомоторном топливе, продают по цене за 2,5 млн рублей каждый. Весь выставленный на продажу транспорт 2013 года выпуска. Автобусы ранее работали на маршрутах, где согласно новым договорам действует возрастной ценз. Так, на маршрут № 30 допускается транспорт не старше пяти лет, а на маршрут № 11 — не старше 11 месяцев.

На продажу выставлено 27 низкопольных автобусов МАЗ 2010 года, которые осуществляли пассажирские перевозки по маршрутам № 19, 51, 74 и 68. Стоимость одной транспортной единицы — 800 тыс. рублей.

В автопарке по ул. Менжинского, 54 объявлена распродажа более 50 автобусов. Их стоимость от 250 тыс. рублей. Собственник готов обменять их на авто, земельные участки или недвижимость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 декабря в Перми перевозчики приступят к работе по пятилетним контрактам на семи автобусных маршрутах. В рамках транспортной реформы департамент транспорта заключает долгосрочные договоры.

Срок действия контрактов составит почти пять лет. Согласно условиям договора, перечисление платы за проезд будет происходить в муниципальный бюджет, а оплата работы перевозчика будет осуществляться за фактический пробег автобусов. В договорах прописаны требования к автобусам, которые должны осуществлять перевозку пассажиров.

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