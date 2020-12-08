Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 09:22 — REGNUM Первоочередные работы по рекультивации промышленной территории в городе Усолье-Сибирское, где расположено бывшее предприятие «Усольехимпром» (Иркутская область), выполнены опережающими темпами. Об этом было сказано в ходе расширенного заседания комиссии по экологии общественного совета госкорпорации «Росатом». Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Специалистам уже удалось привести в безопасное состояние 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, завершается ликвидация двух скважин рассолопромысла и подземной нефтяной линзы. Завершена ликвидация наземной части цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории.

Как пояснил директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, реализация национального проекта «Экология» уникальна и требует системного подхода с учетом передового отечественного опыта и знаний:

«Госкорпорация «Росатом» обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами для решения этой важной государственной задачи. Параллельно разрабатывается комплексный проект по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском».

Для решения планируется создание современного экотехнопарка, где в последствии будут перерабатывать отходы предприятий химической и металлургической промышленности Иркутской области.

Сейчас предприятия либо самостоятельно перерабатывают отходы, либо передают на хранение на полигонах. В 2021 году в Усолье-Сибирском запланировано ликвидировать десять скважин, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Усолье-Сибирское превратилось в зону экологического бедствия после того, как закрылось градообразующее предприятие «Усольехимпром». Значительная часть химических веществ производства, копившихся десятилетиями, была помещена в подземные резервуары, ёмкости, оставлена в зданиях цехов и вспомогательных помещениях.

Читайте также: На территории иркутского «Чернобыля» появится современный экотехнопарк

В июле 2019 года глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова сравнила угрозу глобальной экологической катастрофы на «Усольехимпроме» с той, что возникла после аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также: На ликвидацию «иркутского Чернобыля» потратят десятки миллионов рублей

С октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ в городе действует режим ЧС. Глава региона Игорь Кобзев в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным обратился за поддержкой федерального центра. Согласно поручению главы государства, был заработан и реализуется план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и очистке загрязнённых территорий.

По словам Владимира Путина, именно на Росатом возложена ключевая роль в ликвидации всего накопленного вреда. Эта компания получила полномочия единственного поставщика по всем работам в Усолье-Сибирском.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин рассказал о роли «Росатома» в решении проблем «Усольехимпрома»