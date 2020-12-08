Чита, , 09:00 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали оперативные данные по количеству безработных в Забайкалье на 8 декабря 2020 года. Всего на сегодняшний день в регионе насчитывается 30 290 таких граждан, уровень безработицы в регионе достиг 5,8%, хотя ещё в середине сентября составлял 7,1% (на 31 июля — 5,1%).

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

С 1 марта 2020 г., когда в стране была объявлена пандемия коронавируса, за содействием в поиске подходящей работы обратились 60 994 забайкальца, из них безработными признаны 50 763 человека. За последние сутки безработными признаны 96 человек.

Также, по данным регионального министерства труда, с 1 марта 2020 г. 319 человек обратились в госструктуры в связи с закрытием своих ИП.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Забайкалья все чаще стали искать работу