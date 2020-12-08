Пенза, 8 декабря 2020, 08:55 — REGNUM Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализуется на территории Российской Федерации с 2018 года, ключевой целью которого является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, ЖКХ и строительство) до 5% в год к 2024 году. Нацпроект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, на формирование системы подготовки кадров, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.

АО «Белинсксельмаш»
АО «Белинсксельмаш»
Региональный центр компетенций Пензенской области

Всего до 2024 года не менее 75 предприятий региона должны стать участниками национального проекта и приступить к реализации мероприятий по повышению производительности труда. В настоящее время в нацпроекте участвует 34 предприятия области, к концу текущего года их будет 35.

Первые результаты имеют положительный эффект: многим участникам удалось существенно сократить время протекания процесса и увеличить выработку продукции на пилотных участках. Необходимо особо отметить, что нацпроект дает предприятиям возможность без особых финансовых вложений снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность.

К примеру, в ходе реализации нацпроекта ЗАО «Пензаспецавтомаш» удалось сократить время изготовления мобильной топливозаправочной станции на 50% и увеличить выработку на одного производственного рабочего на 40%, а на предприятии АО «Белинсксельмаш», специализирующемся на производстве сельскохозяйственной техники, сократили время выпуска зерновых сеялок более чем в 2 раза — на 61%.

АО «Пензенский тепличный комбинат»
АО «Пензенский тепличный комбинат»
Региональный центр компетенций Пензенской области

Участие в нацпроекте «Производительность труда иподдержка занятости» позволяет компаниям достигнуть значительных достижений. При этом целью в рамках проекта является получение не только необходимых производственных показателей, но и повышение квалификации и вовлеченности персонала. Обратная связь от сотрудников предприятий участников нацпроекта о проделанной работе важна экспертам для оценки и анализа полученных результатов.

По словам слесаря-ремонтника 5-го разряда (Цех № 1 — это участок № 3) ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Александра Перункова, «в 2 раза сократилась переналадка. Раньше переналаживали за 80 часов».

«Были специально изготовлены гравитационные стеллажи с адресным хранением комплектующих и деталей, которые существенно облегчают работу нашему персоналу», — начальник отдела управления производством АО «Белинсксельмаш» рассказал Вадим Пирожков.
«Мы объединили операции по укладке шпона и ее рассортировке. Сейчас все выстроено в одном потоке, исключили операции перевозки шпона от паровой сушилки до мест его рассортировки». — отметил руководитель проекта производительности труда на потоке производства фанеры АО «Фанерный завод «Власть труда» Дмитрий Решетняк.
«Наше предприятие начало работу с водопроводных очистных сооружений, так как участок большой, прибыли не приносит, — рассказала специалист по охране труда ООО «ЭнергоПромРесурс» Юлия Кулаженкова. — И мы сильно ограничены объемами тарифов, плюс ко всему и издержки производства очень велики на данном участке. Поэтому повлиять на издержки как раз и была цель участия в нацпроекте».
«Бережливые технологии мы применили при изготовлении комплектующих для токарных станков, а именно задних бабок на принципах Канбан-метода. Нам удалось сформировать программу, которая позволила устранить такие виды потерь, как перепроизводство, излишние запасы, ненужная транспортировка, лишние движения, брак, ожидание, избыточная обработка», — уверен Сергей Митясов, заместитель генерального директора по производству компании «СтанкоМашСтрой».
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
Региональный центр компетенций Пензенской области

Опыт каждого проекта помогает экспертам федерального или регионального центра компетенций (ФЦК и РЦК) улучшить дальнейшую работу с новыми участниками нацпроекта с учетом конкретных практических действий по ее осуществлению.

В течение 2020 года к нацпроекту присоединился целый ряд предприятий: АО «Нижнеломовский электромеханический завод», ООО «ТПП-Партнер», ООО «Круг-21», ООО «Пегас-Авто», ООО «Современная упаковка» и др. Сразу после присоединения к нацпроекту предприятия приступают к внедрению принципов бережливого производства под контролем ФЦК и РЦК.

«Планируется, что в текущем году в реализацию нацпроекта будет вовлечено 35 предприятий от региона, — отметил министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин. — Сегодня под руководством ФЦК в нацпроекте участвуют 13 компаний, РЦК курирует 5 предприятий, а остальные компании повышают производительность самостоятельно. Поскольку план по привлечению участников совместно с ФЦК в регионе уже выполнен, то федеральные эксперты не будут вовлекать новых, а завершат работу с предприятиями из набора 2020 года. Начиная с декабря, все следующие участники нацпроекта будут повышать производительность под региональным управлением».

Первыми приступили к работе под руководством экспертов РЦК такие предприятия как АО «Пензенский тепличный комбинат», АО «Сердобский машиностроительный завод», ООО «Сурская мебель».

«Вместе с экспертами РКЦ мы отрабатываем механизмы бережливого производства на пилотном потоке, — сообщила Елена Шлеина, исполнительный директор АО «Пензенский тепличный комбинат». — За три года участия в нацпроекте нам предстоит перенастроить работу всего предприятия, обучить весь персонал и повысить производительность труда не менее чем на тридцать процентов. Без господдержки провести такие преобразования было бы сложно. Кроме работы экспертов и обучения персонала, которые для участников бесплатные, поддержка предусматривает и льготное кредитование из средств Фонда развития промышленности».

Необходимо особо отметить, что на базе РЦК уже год действует учебно-производственная площадка, где ведущими экспертами по управлению производством проводится обучение бережливому производству в реальных условиях выпуска продукции. Расположена она на территории технопарка «Рамеев» и носит название «Фабрика процессов». С момента ее запуска бесплатное обучение на ней уже прошли 218 сотрудников различных предприятий.

Потенциальные участники нацпроекта могут обращаться в РЦК за бесплатными консультациями по любым вопросам, связанным с оформлением заявок на участие. Сайт РЦК: производительность58.рф