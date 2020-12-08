Москва, , 08:55 — REGNUM В декабре дилеры Mercedes-Benz увеличили стоимость 15 моделей из 17, представленных в России. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

Подорожание машин марки Mercedes-Benz составило от 110 до 1670 тыс. рублей (3,7−5,9% относительно прежней стоимости авто). Прежняя цена осталась лишь у моделей CLA-Class Shooting Brake, X-Class.

В диапазоне от 110 000 до 470 000 рублей подорожали модели: A-Class, C-Class, CLA-Class, CLS-Class, E-Class, GLA-Class, GLB-Class и GLC-Class (в том числе GLC-Class Coupe).

От 470 000 до 740 000 рублей выросла стоимость таких моделей, как GLE-Class, GLE-Class Coupe, GLS-Class и Maybach GLS-Class.

Больше всего подорожали модели AMG GT и G-Class — на 740 000 — 1 670 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на модели Mercedes-Benz в России было зафиксировано в октябре текущего года. Тогда автомобили немецкой марки подорожали на 70 — 860 тыс. рублей.

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