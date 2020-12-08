Москва, , 08:41 — REGNUM Претензии государственной корпорации «Роскосмос» к одной из головных компаний её дивизиона — ФГУП «Научно-производственное объединение «Техномаш» — частично удовлетворены Арбитражным судом Москвы. С ответчика в рамках спора было взыскано свыше 20 млн рублей неустойки. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Иск

Судья Титова удовлетворила иск частично, взыскав в пользу госкорпорации неустойку в размере 20 530 387,64 рубля вместо запрашиваемых 93 448 661,02 рубля. В остальной части иска было отказано. Также ФГУП предстоит выплатить в доход федерального бюджета госпошлину — 26,8 тыс. рублей.

Напомним, претензии к госпредприятию, которое является участником государственных программ, в том числе и тех, которые связаны с развитием систем ГЛОНАСС, были поданы в октябре. В основе спора лежал госконтракт.

7 декабря 2020 года арбитраж также частично удовлетворил и другой иск «Роскосмоса», поданный в октябре 2020 года. Речь шла «о взыскании пени в размере 7 107 471,20 рубля», но пока неизвестно, какую сумму присудил суд.