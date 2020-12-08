Москва, , 08:36 — REGNUM Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покидает район строительства газопровода «Северный поток — 2». Это следует из данных портала отслеживания судов MarineTraffic.

С 5 декабря судно находилось между польским берегом и датским островом Борнхольм. Именно здесь находится недостроенный участок газопровода. Однако 7 декабря примерно в 23:05 мск «Академик Черский» взял курс на юго-восток.

Строительство газопровода может продолжить другое судно — якорный трубоукладчик «Фортуна». О том, что в декабре оно будет работать в южной части Балтийского моря в районе между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер, сообщило 5 декабря Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH).

Читайте также: Трубоукладчик «Академик Черский» подошёл в район строительства «СП — 2»

Также по теме: Власти ФРГ отвергли призыв США остановить «Северный поток — 2»