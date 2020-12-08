Стокгольм, , 08:47 — REGNUM Согласно последним данным сайта шведских риэлторов Mäklarstatistik, в ноябре текущего года цены на кондоминиумы в Швеции выросли на 1% за один календарный месяц. Однако в то же время цены на частные домовладения не изменились по сравнению с октябрем.

«За последний месяц мы отмечаем рост цен на жилье во всех мегаполисах на плюс 1%. Тот факт, что национальный показатель ниже, объясняется тем, что уровень цен на частные домовладения, проданные за пределами крупных городов, на долю которых приходится 70% от общего числа продаж, не претерпел изменений в ноябре», — заявил руководитель аналитического отдела Mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен.

Подчеркивается, что за этот год по всей Швеции стоимость отдельных домовладений выросла на 11%, а кондоминиумов — на 7%.