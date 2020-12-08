Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 7 декабря завершились снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,94%. до $48,61. На американской сессии цена повышалась до $49,41, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Покупатели не смогли продолжить рост из-за постоянно публикуемых новостей о продолжающемся росте заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира. Трейдеры обеспокоены темпами распространения вируса и ждут скорейшего внедрения вакцин против него.

Также стало известно, что страны ОПЕК+ планируют 4 января провести очередное министерское заседание. На заседании министры будут обсуждать механизма ежемесячной корректировки уровня добычи. Рынок никак не отреагировал на новость.

Сегодняя, 8 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,37 за баррель. Цена находится на важной поддержке.

Покупателям нужно предложить усилился для защиты уровня $48,25. Это очень важно с технической точки зрения.

Если он не устоит, то никакие новости не сдержат цену от падения до $47,10. Покупателям придется заново набирать скорость для возобновления ралли.

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