Москва, , 08:05 — REGNUM По итогам дня 7 декабря иностранные валюты подешевели к российскому рублю. Торги на Мосбирже открылись снижением по рублю, но на американской сессии он сумел отыграть все потери и выйти в хороший плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,55%, до 73,64 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 89,18 руб., фунт/рубль — на 0,95%, до 98,49 руб.

В ходе вечерней сессии национальная валюта обновила максимумы последних трех месяцев. Пара доллар/рубль снижалась до 73,30 руб. Рубль подорожал к доллару США на фоне повышения цен на нефть марки Brent до $49,41 баррель. Больше всех он укрепился к британскому фунту.

На глобальном валютном рынке британец рухнул на 185 пунктов (-1,38%), до 1,3225 на новостях о Брекзит. Bloomberg написал, ссылаясь на высокопоставленного британского чиновника, что переговоры могут завершиться 14 декабря, если сторонам не удастся добиться прогресса.

Премьер-министр Борис Джонсон также заявил, что готов выйти из переговоров по Brexit, если Европейский Союз не согласится уступить его требованиям. Пара фунт/рубль снизилась на 0,95%, до 98,49 руб.

Сегодня, 8 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $48,37 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в США и других странах мира.

Снижение нефтяных котировок будет удерживать рубль от дальнейшего укрепления. Продавцы в долларе прошли все важные уровни, поэтому им сейчас открыта дорога до зоны 71,00−72,00 руб.

Уровень 73,00 руб. выступит временной поддержкой. Ключевыми событиями для внутреннего валютного рынка остаются распространение коронавируса, а также динамика цен на нефть.

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