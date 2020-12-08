Оренбург, , 07:58 — REGNUM Оренбургская область в числе 39 субъектов России получила финансовые средства для обеспечения выполнения первоочередных социальных обязательств. Бюджет региона пополнился на 3 млрд 149,2 млн рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина финансовая поддержка оказана регионам, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года отмечено снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.

Господдержка помогает сбалансировать консолидированные региональные бюджеты в условиях ухудшения экономической обстановки из-за распространения COVID-19.

Напомним, 26 ноября бюджет Оренбуржья на ближайшую трехлетку прошел первое чтение. Согласно законопроекту, доходная часть в 2021 году составит 100 млрд 330 млн рублей, расходная — 110 млрд 358 млн рублей. Окончательно бюджет утвердят 17 декабря.

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