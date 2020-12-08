Москва, , 07:50 — REGNUM Рекордный рост цен на продукты питания может произойти в ближайшее время в мире, заявил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун.

При этом он напомнил, что одновременно с указанным процессом продолжается падение реальных доходов домохозяйств и вся ситуация ударит по беднейшим слоям населения.

«А у всех ли есть деньги для того, чтобы купить продовольствие? Из-за пандемии доходы упали больше чем на 10 процентов, продукты дорожают, эта тенденция сохраняется на 2021 год. Мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы. В категории бедных граждан уже 50 процентов доходов уходит на продовольствие. Люди вынуждены отказывать себе в других покупках», — подчеркнул экономист, слова которого передает НСН.

Вместе с тем, по словам эксперта, у России есть достаточное количество ресурсов, чтобы справиться с проблемами в сфере продовольствия. Узун считает, что нашей стране большие изменения не угрожают.

«Если говорить об объемах производства продовольствия в 2020 году и ожидаемых объемах на будущий год, то серьезных опасений нет. Средние объемы будут не ниже того, что было ранее. Нам достаточно будет продовольствия для собственного обеспечения, а также сохранятся большие объемы экспорта. Речь идет о зерне, хлебе, масле. Поэтому есть все основания говорить, что кардинальных изменений не будет», — отметил Узун.

Специалист также рассказал, что часть представителей малого бизнеса, особенно предприятия общепита, ждет очень трудный период.

«Можно питаться дома или в других местах. В России процент расходов на питание вне дома даже до пандемии был низкий, но он рос. В самых богатых семьях на это уходило 20%, а теперь это 3−4%. А во втором квартале 2020 года у сельских жителей и бедных слоев населения такое потребление свелось почти к нулю. Мы все время жалуемся, что малого бизнеса нет или его доля слишком маленькая. Вот теперь его доля уменьшится еще существеннее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова заявила, что в России вслед за увеличение стоимости говяжьего мяса должен произойти рост цен на широкий ассортимент мясной продукции.

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