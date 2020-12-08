Оренбург, , 07:37 — REGNUM В Оренбурге в 2021 году отремонтируют историческое здание школы № 3, и дети 1 сентября вернутся в родные стены для получения образования, сообщает пресс-служба мэрии.

«Проектная мощность этой общеобразовательной организации составляет 430 человек. Всего обучаются в ней 225 ребят, и они хотят вернуться в свою школу. И мы сделаем для этого все возможное», — сказала заместитель главы города по социальным вопросам Елена Иванова.

Из муниципального бюджета на ремонтные работы и обновление школьного инвентаря выделяют почти 24 млн рублей. Планируется, что с 11 января 2021 года подрядная организация начнёт работы по четырем направлениям — чердачные перекрытия, кровля, фасад (кирпичная кладка и состояние наружных стен).

Добавим, здание школы по ул. Советская, 7 в Оренбурге является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Основная общеобразовательная школа № 3 на улице Советской была открыта 22 августа 1850 года. В настоящее время она не работает: здание XIX века нуждается в проведении ремонтных работ. Осенью 2019 года из-за аварийного состояния здания учеников первых классов перевели в физико-математический лицей, а учеников вторых-девятых классов — в школу № 24.

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