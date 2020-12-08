Москва, , 07:00 — REGNUM Арбитраж Москвы отклонил требование мажоритарного акционера «Народного банка» Станислава Кузнецова и экс-главы правления Сергея Турбина, которые оспаривали одно из предписаний Центробанка РФ. Предписание было результатом плановой проверки и ограничивало на полгода ряд операций в банке, который уже в июле 2020 года лишился лицензии, передаёт ИА REGNUM.

В суд Кузнецов и Турбин обратились с иском об оспаривании предписания ЦБ РФ от 16.07.2020 года за номером 36−12−4-1/7512ДП уже после отзыва лицензии.

Проверка проходила с 17 декабря 2019 года по 27 марта 2020 года. По её результатам было вынесено предписание «об ограничении на осуществление АО «Народный банк» операций по выдаче банковских гарантий и на осуществление переводов денежных средств физических лиц, проводимых на основании договоров, заключённых банком с компаниями — нерезидентами, в том числе путём взаимозачёта встречных требований/обязательств (неттинг) компаний-нерезидентов, за исключением иностранных банков сроком на шесть месяцев».

Оспорить предписание истцы не смогли. Суд не нашёл оснований для его отмены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2020 года банк, лишившийся лицензии 24 июля 2020 года, был признан банкротом. К моменту отзыва лицензии регулятором он был на 297-м месте по размеру активов в РФ. По балансу, обязательства на эту дату составляли более 496 млн рублей, а долги по счетам физических лиц — 29,406 млн рублей. На конец ноября 2020 года, требования были предъявлены 17 кредиторами на общую сумму 407,444 млн рублей.

Среди причин краха банка регулятор называл, в том числе, существенные объёмы непрозрачных операций «с платёжными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц».

Крупным акционером «Народного банка» с долей свыше 71% был Станислав Кузнецов. Совместно с экс-главой правления Сергеем Турбиным он пытался оспорить один из документов, связанный с отзывом лицензии.