Якутск, , 07:01 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров 7 декабря обсудили вопросы развития авиационной отрасли региона и модернизации аэропортов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По словам Николаева, в 2020 году в Якутии продолжаются работы по строительству и реконструкции взлётно-посадочных полос аэропортовых комплексов Нерюнгри, Олёкминска, Жиганска.

В следующем году закончат реконструкцию аэропорта Верхневилюйска. Алмазодобывающая компания АЛРОСА примет участие в реализации большого проекта по строительству нового аэровокзального комплекса и взлётно-посадочных полос с искусственным покрытием в Мирном.

До 2024 года в Якутии будут реконструированы 16 аэропортовых комплексов на сумму 39,4 млрд рублей. Росавиация прорабатывает вопрос о дополнительном включении ещё десяти аэропортов республики в план реконструкции до 2030 года с лимитом в 40 млрд рублей.

По итогам встречи власти Якутии и руководство Росавиации сделали вывод, что в регионе строительство и реконструкция аэропортовых комплексов ведётся согласно плану-графику, рисков и отставания нет. При этом было отмечено, что реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта в Якутске отстаёт от графика. Дмитрий Ядров поставил задачу — до 15 декабря урегулировать все вопросы по водоотведению, именно из-за этого затягиваются сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, миллиардеры России намерены реконструировать аэропорт Магадана «Сокол». Их компании уже подали заявку в ФАС для участия в конкурсе.