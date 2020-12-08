Пекин, , 06:05 — REGNUM Рынок жилья в Китае продемонстрировал признаки «остывания» в ноябре, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс, измеряющий интенсивность поиска жилья по всей стране, упал на 3% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете, опубликованному совместно рыночной онлайн-платформой 58.com и жилищной информационной платформой anjuke.com.

В частности, индекс для городов первого уровня снизился на 2,4% по сравнению с октябрем, в то время как для городов второго уровня — на 2,9%, говорится в отчете. В городах третьего и четвертого уровней наблюдалось снижение на 3,3%.

Согласно результатам онлайн-мониторинга, цены на жилье в 67 крупных городах в прошлом месяце составили в среднем 16 420 юаней ($2 506) за квадратный метр.