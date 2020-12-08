Пекин, 8 декабря 2020, 05:56 — REGNUM Экспорт велосипедов в третьем квартале 2020 года в Китае достиг отметки $1,1 млрд, что является высшим квартальным показателем за последние 25 лет, сообщает агентство Синьхуа.
С января по сентябрь текущего года производство велосипедов и электровелосипедов в Китае зафиксировали двузначный показатель роста, сообщили в Главном управлении таможни КНР. Некоторые китайские фабрики велосипедов работали на полную мощность с июня текущего года и тем не менее не успевали отрабатывать заказы.
Езда на велосипеде стала более популярной во всем мире на фоне пандемии COVID-19, поскольку многие люди искали альтернативу переполненным автобусам и метро, а жители, не имеющие возможности ходить в свои спортивные залы, пытались найти другой способ заниматься спортом.
Пандемия также вызвала бум электрических скутеров, которые ранее были нишевой частью общего рынка.