Пекин, , 05:56 — REGNUM Экспорт велосипедов в третьем квартале 2020 года в Китае достиг отметки $1,1 млрд, что является высшим квартальным показателем за последние 25 лет, сообщает агентство Синьхуа.

С января по сентябрь текущего года производство велосипедов и электровелосипедов в Китае зафиксировали двузначный показатель роста, сообщили в Главном управлении таможни КНР. Некоторые китайские фабрики велосипедов работали на полную мощность с июня текущего года и тем не менее не успевали отрабатывать заказы.

Езда на велосипеде стала более популярной во всем мире на фоне пандемии COVID-19, поскольку многие люди искали альтернативу переполненным автобусам и метро, а жители, не имеющие возможности ходить в свои спортивные залы, пытались найти другой способ заниматься спортом.

«Наши продажи выросли на 50% в годовом исчислении в период с июня по октябрь этого года», — завил директор одной из шанхайских компаний по производству велосипедов Юй Юэфэн.

Пандемия также вызвала бум электрических скутеров, которые ранее были нишевой частью общего рынка.