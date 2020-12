Пекин, , 05:51 — REGNUM Компании Mitsubishi Motors Sales (China) Co., Ltd. и GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd. Отзовут с рынка Китая 3692 автомобиля с потенциально опасной неисправностью тормозов, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР, отзыв начнется 10 декабря и коснется 3662 импортированных в страну автомобилей модели Outlander, произведённых в период с 29 января по 24 мая 2016 года, а также 30 произведенных в Китае автомобилей данной модели.

Вода может попасть в тормозной суппорт неисправных автомобилей, вызывая коррозию вала. В этом случае стояночный тормоз может не срабатывать полностью, что приведет к скольжению автомобиля при стоянке. Компании обещали бесплатно заменить неисправные задние парковочные суппорты.