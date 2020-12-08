Астрахань, 8 декабря 2020, 03:24 — REGNUM Арбитраж Астраханской области ещё на полгода продлил процедуру банкротства для ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады», а в отношении бывшего арбитражного управляющего ФНС России инициировала дело о взыскании убытков. Рассмотрят претензии налогового органа 10 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады»
ОАО «Судостроительный завод «Красные Баррикады»
(сс)Tohey

Судья Чижова установила для судоверфи срок на конкурсное производство до 6 июня 2021 года. Полномочия конкурсного управляющего Романа Белова были продлены на этот же период. Следующее заседание с отчётом Белова состоится 3 июня 2020 года.

Тем временем, ФНС России, как кредитор завода, требует привлечь к ответу бывшего конкурсного управляющего, который работал с 27 апреля по 6 декабря 2018 года и был освобождён от исполнения обязанностей. С Данилы Севрюкова пытаются взыскать убытки в размере 1 809 937 рублей 27 копеек. Детали заявления пока неизвестны.

Напомним, судоверфь попала в медиаповестку в феврале 2020 года. Тогда бывший гендиректор был осужден по уголовному делу, возбужденному по десятку статей, в том числе преднамеренное банкротство. Александр Ильичев получил семь лет колонии общего режима и штраф — 700 тыс. рублей.

Предприятие, которое отработало в судостроении свыше 130 лет, прошло через банкротство и распродажу имущества. Но уже в декабре 2019 года оно вернулось в строй после затяжного простоя.

В то же время процедура конкурсного производства в отношении «Красных Баррикад» продолжается, а число кредиторов растёт.

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