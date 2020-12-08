Пекин, , 02:16 — REGNUM Китайский банк развития, являющийся одним из основных политических банков Китая, предоставил 832,3 млрд юаней (около $126,88 млрд) займов на защиту «зеленого» развития реки Янцзы с 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Банк продолжит поддерживать строительство Экономического пояса реки Янцзы в духе экологической защиты и зеленого развития в качестве приоритета так, чтобы регион мог достичь устойчивого развития.

Экономический пояс реки Янцзы охватывает девять провинций и два муниципалитета, что составляет более 40% населения и экономической мощи Китая. Основанный в 1994 году, Китайский банк развития был создан для финансирования крупных национальных проектов в рамках стратегий развития.